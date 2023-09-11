صحة سوهاج: الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى طهطا العام

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520، ١٦ سلايز، بمستشفى طهطا العام، تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطا والمراكز المجاورة، والذي تصل تكلفته إلى ١٣ مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

جهاز المقطعية الجديد إضافة قوية للمنظومة الطبية

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص، حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل آشعات أمراض الجهاز التنفسي، وآشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.

إطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج

على الجانب الآخر، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. سوهاج ألف مبدع .. ٥٠ سنة أكتوبر".

حضر الاجتماع محمد نبيل وكيل أول وزارة الثقافة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور علاء غالب ممثلا عن جامعة سوهاج، ومحمد زكريا ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

تناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالا يحتذى لتنفيذه في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه فى دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وثقل مواهبهم، مؤكدا علي أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقري المحافظة.

ومن جانبه أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي إلى أن المرحلة الأولي من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب "المنشاه، وطهطا، والمراغة، وشطورة"، في مجالات إلقاء الشعر، والغناء، والعزف الموسيقي، والتمثيل، والرسم، والحرف اليدوية، مشيدا بالدعم اللامحدود من السيد المحافظ لتنفيذ المشروع علي أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية، لافتا إلي أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وتتضمن معرضا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للالف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.