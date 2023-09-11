الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 35 مخالفة عدم التزام بخط سير سيارات الأجرة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة مشروع المواقف بمطروح، حملة تفتيش على خطوط سير سيارات الأجرة ومراجعة التصريح للعمل بأحياء  وكورنيش مدينة مرسى مطروح

_ تحرير عدد ٣٥ مخالفة خط سير 

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح، أن الحملة  أسفرت عن  تحرير عدد ٣٥ مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع استمرار جهود متابعة انتظام  خطوط سير سيارات الأجرة  والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.  

_ تكثيف الحملات المرورية


يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أى تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال  خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

 

وفى سياق آخر كان قد أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات الميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف. 

 

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا الإثنين الماضى، لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدخل مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة وجميع مديري الاجهزة التنفيذيه المعنية وإدارة مرور مطروح.
 

مطروح حملات مرورية سيارات الأجرة خطوط السير مخالفات عدم الالتزام بخطوط السير

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