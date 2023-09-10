الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات الميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف. 

حملة تفتيشية مفاجئة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش دون تصريح

وأوضح المهندس محمد القط، مدير مشروع المواقف بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، نظمت إدارة المواقف، بالتنسيق مع مباحث المرور، حملة تفتيشية مفاجئة بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش دون تصريح خط السير، مما يؤثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة. 

تحرير 76 مخالفة خط سير

وأضاف أنه أسفرت الحملة عن سحب 2 رخصة سيارة ميكروباص مخالفة، وتحرير 76 مخالفة خط سير، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع استمرار جهود متابعة انتظام  خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

مناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو 10

وفى سياق آخر، كان قد عقد اللواء خالد شعيب اجتماعا، الإثنين الماضى، لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة، وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح. 

مطروح محافظ مطروح حملة مفاجئة مخالفات خط سير كورنيش مطروح

مواد متعلقة

"طهى خلوى وسباحة".. انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمعسكر "يلا كامب" الفوج الثالث بمطروح

رئيس مرسى مطروح: استمرار توافد المصطافين على الشواطئ خلال سبتمبر

الانتهاء من محطة الرفع الفرعية بعزبة الحاج على بمطروح بنسبة 95%

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة المركزي

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الدولى

محافظ مطروح يسلِّم عقود 11 منزلًا ريفيًا على الأسر الأكثر احتياجًا بسيوة

محافظ مطروح يتفقد سيارة حملة التبرع بالدم فى مدينة سيوة (صور)

للأسبوع الثاني.. انطلاق قوافل دعوية في الحمام والسلوم بمطروح

الأكثر قراءة

قبل وصولها مصر.. عاصفة دانيال ظاهرة نادرة تحدث كل ألف عام

الأهلى يطير إلى السعودية الثلاثاء.. ويواجه طلائع الجيش غدًا

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

جنة الله على الأرض.. أبرز الأماكن السياحية في الشرق الأوسط

تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع "وسط الصعيد" الثقافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل