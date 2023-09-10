تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات الميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

حملة تفتيشية مفاجئة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش دون تصريح

وأوضح المهندس محمد القط، مدير مشروع المواقف بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، نظمت إدارة المواقف، بالتنسيق مع مباحث المرور، حملة تفتيشية مفاجئة بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش دون تصريح خط السير، مما يؤثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

تحرير 76 مخالفة خط سير

وأضاف أنه أسفرت الحملة عن سحب 2 رخصة سيارة ميكروباص مخالفة، وتحرير 76 مخالفة خط سير، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

مناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو 10

وفى سياق آخر، كان قد عقد اللواء خالد شعيب اجتماعا، الإثنين الماضى، لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة، وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح.