الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. "السفيرة عزيزة" يحتفى بذكرى ميلاد صالح سليم ويناقش مشكلات "40 يوم زواج"

صالح سليم
صالح سليم

يحتفي برنامج "السفيرة عزيزة" اليوم الإثنين بذكرى ميلاد الراحل صالح سليم "الأب الروحي" والقائد التاريخي لنادي الأهلي، ومشواره الكروي والبطولات التي حققها نادي الأهلي خلال رئاسته النادي، وكذلك مشواره الفني من خلال أعماله السينمائية.

كما يستضيف البرنامج في فقرته الأولى المذاعة على قناة "dmc" الساعة الثالثة عصرًا الدكتور عمرو شليل، استشاري العلاقات الأسرية، والدكتورة ياسمين ياقوت، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، لمناقشة المشكلات والخلافات التي تحدث خلال فترة الزواج الأولى، خاصة الأربعين يوما الأولى من الزواج، وكيفية التعامل معها، وطرق نجاح الحياة الزوجية.

 

وصفات طبيعية عمل "بوتوكس باربي"


يقدم البرنامج في فقرته الثانية طرقا ووصفات طبيعية لعمل "بوتوكس باربي"، بعد تحذير المتخصصين منها، وإقبال عدد من صغيرات السن على صالات التجميل، وتعدد عواقبها ومشكلاتها.

يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، التي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.

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