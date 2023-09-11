أبرزها صدمة التعلق بالشخص ..لماذا تفشل العلاقة العاطفية ؟

في العلاقة، هناك حاجة إلى التنازلات والتفاهم والتواصل والثقة والولاء لنجاح الأمور، حيث يحتاج الأشخاص المشاركون في العلاقة إلى بذل قدر متساوٍ من الجهد لخلق مساحة صحية للألفة والنمو والسعادة.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي ننمي بها العلاقة ونتواصل بها، تعتمد على أسلوب التعلق.

كتب المعالج النفسي جوردان دان: "إن الاستراتيجيات التي نستخدمها للتواصل، والطريقة التي نقاتل بها، ونتصرف، ونستجيب، تبدأ في علاقات التعلق الأولى لدينا، ويعد أسلوب التعلق هو الطريقة التي يتواصل بها الناس مع الآخرين في سياق العلاقات الحميمة، ويتأثر بشدة بتقدير الذات والثقة بين الأشخاص، فلابد من فهم أسلوب التعلق الخاص بك، وأسلوب التعلق الخاص بشريكك.

ولكن هناك أسباب مختلفة تفشل بسببها العلاقة العاطفية

توقعات مختلفة حول أنماط المرفقات : عندما نبدأ علاقة، لا نقوم بتقييم الحاجة إلى الحديث عن أنماط المرفقات التي لدينا بشكل فردي. ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك أحد اللبنات الأساسية لعلاقة صحية لأنه يساعدنا على فهم كيفية القيام بذلك في العلاقة وإنجاح الأمور.

صدمة التعلق التي لم يتم حلها : إن فهم تاريخ التعلق لدينا والوعي به يساعد أيضًا في فهم كيفية نمو نمط التعلق. تساعدنا التجارب التي مررنا بها والطريقة التي نشأنا بها على أن نشرح لأنفسنا سبب إدراكنا للعلاقة بالطريقة التي نتعامل بها.

الفشل في إيصال الاختلافات : نفشل في فهم أن النزاعات والحجج في العلاقة أمر صحي لأنها تساعدنا على معرفة الشريك ووجهات نظره بشكل أفضل. ومع ذلك، عندما نشأنا على يد مقدمي رعاية فشلوا في معالجة الفوضى والصراعات الخاصة بهم، فإننا نتعلم ألا نفعل الشيء نفسه في علاقاتنا أيضًا.

الفشل في تطوير رابطة آمنة : عندما نبدأ في تحويل تركيز أمننا العاطفي إلى الشعور بالمسؤولية المشتركة لخلق الأمان في العلاقة، يمكننا تطوير رابطة آمنة في العلاقة.