الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل .. مصدر يوضح حقيقة وفاة نزيل داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل التجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح المصدر الأمني أن النزيل شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وبسؤال شاهدى الواقعة من النزلاء الموجودين معه أيدوا حدوثها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق.

مصدر أمني القنوات والصفحات لإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل الإصلاح والتأهيل عقوبة نشر الشائعات وفاة نزيل

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