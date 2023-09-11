الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى جهاز هضمى يكشف أهمية المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية يجعل هناك سهولة في التعامل مع الأمرض المكتشة ويساعد على الشفاء منها قبل أن يدخل المريض في مراحل متأخرة تحتاج للإشعاع والكيماوي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد التقاط الخلية في بداية تحورها تخلص المريض من هذه المشكلة تمامًا وتجعله يعيش حياته بشكل طبيعي جدًا.

 

أهمية مبادرة الكشف عن الأورام 

وتابع، أن مبادرة الكشف عن أورام الكبد، والقولون، وسرطان عنق الرحم، والبروستاتا، تساهم في الشفاء منها إذا كانت في المراحل الأولى، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم أخذ مسحة من الورم ويتم تحليلها في المعمل البيولوجي الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم، والذي يساعد في الكشف عن الكثير من الأمراض.

استشاري الجهاز الهضمي مبادرة الأورام السرطانية الكشف المبكر المعمل البيولوجي وزارة الصحة

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