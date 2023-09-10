الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية المغربي: المملكة قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبته

زلزال المغرب
زلزال المغرب

عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الأحد، اجتماعين بإقليم الحوز وإقليم تارودانت في المغرب، بحضور عمال الأقاليم الأكثر تضررا من الزلزال المدمر، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية ومنتخبين بالأقاليم المعنية.

وأوضح لفتيت أن القوات المسلحة المغربية قامت بشكل مستعجل، بنشر وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني.

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وأكد، أن المناطق المتضررة جراء الزلزال تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات المادية الضرورية لذلك، وفقا لموقع هسبريس المغربي.

وشدد وزير الداخلية المغربي على أن المملكة قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والأضرار الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة أن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية.

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ارتفاع حصيلة إصابات زلزال المغرب إلى 2421 إصابة

ودعا لفتيت الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في هذه اللحظة الصعبة والحرجة التي تمر بها البلاد، والرفع من درجة التعبئة الجماعية وتعزيز اللحمة الوطنية ودعم السلطات العمومية.

وأكد وزير الداخلية المغربي أن التدابير المتخذة من لدن مختلف السلطات لن تعطي أكلها إلا بالمساهمة القوية للإدارات المحلية والتزامها القوي في دعم جهود السلطات وتتبع توجيهاتها، مشددا على أن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصابًا

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2122 حالة وفاة، و2421 مصابا، وفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية.

وأشارت الداخلية المغربية إلي أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش، وفقا لموقع هسبريس المغربي.

فيما تواصل السلطات العمومية وفرق الإنقاذ جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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