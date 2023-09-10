مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: لا إصابات بين المصريين في المغرب

كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إلى أي مدى تأثرت المواطنين المصريين في مراكش والمغرب بصفة عامة بعد الزلزال المدمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": “نتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة، وفور انتشار النبأ بوقوع الزلزال، وزيرة الهجرة أصدرت أوامر بتشكيل خلية أزمة”.

لدينا 10 مواطنين فقط في مراكش وهم بخير

وأضاف: "المصريين يتركزوا في عدد من المدن مثل الدار البيضاء، وفي الرباط والمدن المحيطة بها، ولكن يوجد 10 مواطنين مصريين فقط تقريبا في مراكش، وتم التأكد من سلامتهم وعدم وجود إصابات بينهم، ونحن على تواصل مستمر معهم".

وتابع: "لايوجد طلبات للمصريين في مراكش باعتبارهم مقيمين هناك، ولكن في حالة ضياع مستندات لهم إثر وقوع الزلزال، سيكون جميع طلباتهم مجابة وسنوفر لهم جميع طلباتهم"، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة حرصت على التواصل للتأكد من الحالة العامة للمصريين هناك، ونحن في تواصل مستمر على مدار الساعة.