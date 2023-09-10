الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: لا إصابات بين المصريين في المغرب

السفير عمرو عباس
السفير عمرو عباس

كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إلى أي مدى تأثرت المواطنين المصريين في مراكش والمغرب بصفة عامة بعد الزلزال المدمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": “نتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة، وفور انتشار النبأ بوقوع الزلزال، وزيرة الهجرة أصدرت أوامر بتشكيل خلية أزمة”.

لدينا 10 مواطنين فقط في مراكش وهم بخير 

وأضاف: "المصريين يتركزوا في عدد من المدن مثل الدار البيضاء، وفي الرباط والمدن المحيطة بها، ولكن يوجد 10 مواطنين مصريين فقط تقريبا في مراكش، وتم التأكد من سلامتهم وعدم وجود إصابات بينهم، ونحن على تواصل مستمر معهم".

وتابع: "لايوجد طلبات للمصريين في مراكش باعتبارهم مقيمين هناك، ولكن في حالة ضياع مستندات لهم إثر وقوع الزلزال، سيكون جميع طلباتهم مجابة وسنوفر لهم جميع طلباتهم"، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة حرصت على التواصل للتأكد من الحالة العامة للمصريين هناك، ونحن في تواصل مستمر على مدار الساعة.

الجالية المصرية زلزال المغرب المصريين زلزال مراكش حالة المصريين

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل