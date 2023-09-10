الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحمي شخص من إيذاء نفسه؟.. استشاري نفسي يُجيب

إيذاء النفس
إيذاء النفس

كشفت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية  بجامعة بني سويف، عن كيفية حماية شخصا من إيذاء نفسه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الاكتئاب مرض نفسي ويعاني منه الأشخاص وكل من حوله من الأسرة.

وأضافت: "المكتئب يبدأ في التغير من الأسوأ إلى الأسوأ حتي يفقد الإحساس بمتع الحياة حتي يفقد الرغبة في الحياة، ويفقد الرغبة في الشغل والمتع".

وتابعت: "إنما حد بيأكل وبيشرب ومش فاقد الرغبة بنقول ده ملل أو زهق مع تغيير روتين الحياة، أو عنده حزب ومشكلة شخصية، ومريض الاكتئاب أهم علاج له الأدوية، ومفيش كسوف في الذهاب للطبيب النفسي".

وأكدت أن الشعور بأعراض الاكتئاب يستوجب التوجه للطبيب النفسي، موضحة أن الاكتئاب هو فقدان الرغبة في متع الحياة، وأنه لابد من التربية النفسية للأطفال من أجل التعبير عن مشاعرهم.

الصحة النفسية مساء دى ام سى فضائية دي ام سي ايمان الحصري رشا الجندي

مواد متعلقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال.. الحرارة تعود لطبيعتها الثلاثاء

باحث: الهزات الارتدادية في موقع زلزال المغرب قد يستمر 3 أيام

لينا شاماميان: جمهور مهرجان القلعة له طابع خاص

السفير محمد حجازى: قمة العشرين من أهم المشاركات الخارجية للرئيس السيسى

بلال الدوي: الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر في كلمته بقمة العشرين

العاصفة دانيال تقترب.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بمناطق عدة

خبير: مصر لديها محفظة كبيرة من المشروعات الاستثمارية للقارة الإفريقية

وليد جاب الله: الاقتصاد العالمي سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

الأكثر قراءة

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

رسميًا.. الإعلان عن موعد انطلاق الدورى المصرى الممتاز موسم 2023-2024

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل