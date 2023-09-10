كيف تحمي شخص من إيذاء نفسه؟.. استشاري نفسي يُجيب

كشفت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، عن كيفية حماية شخصا من إيذاء نفسه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الاكتئاب مرض نفسي ويعاني منه الأشخاص وكل من حوله من الأسرة.

وأضافت: "المكتئب يبدأ في التغير من الأسوأ إلى الأسوأ حتي يفقد الإحساس بمتع الحياة حتي يفقد الرغبة في الحياة، ويفقد الرغبة في الشغل والمتع".

وتابعت: "إنما حد بيأكل وبيشرب ومش فاقد الرغبة بنقول ده ملل أو زهق مع تغيير روتين الحياة، أو عنده حزب ومشكلة شخصية، ومريض الاكتئاب أهم علاج له الأدوية، ومفيش كسوف في الذهاب للطبيب النفسي".

وأكدت أن الشعور بأعراض الاكتئاب يستوجب التوجه للطبيب النفسي، موضحة أن الاكتئاب هو فقدان الرغبة في متع الحياة، وأنه لابد من التربية النفسية للأطفال من أجل التعبير عن مشاعرهم.