أصحاب رسالة سامية.. تعليم العاصمة يحتفل بيوم "المعلم المصري"

تقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالشكر لكل معلم ألهم بإبداعه أفكاراً وإلى كل معلم آنار بقلمه فكراً، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم المعلم المصرى.

وأعرب "موسى" عن فخره واعتزازه بكونه ينتمى لأصحاب هذة الرسالة السامية والتى تعتبر من أهم اعمدة بناء المجتمع.

وأكد، بأن المعلمين هم أصحاب أرقى وأسمى مهنة فهم أمل الأمة لتصل إلى التقدم والتطور والرقى لأنهم يربوا الأجيال ويصنعوا العقول ويجعلوا من الجاهل متعلما، فهم الذين يرووا العقول بالمعرفة والثقافة لتصبح عقولاً نيرة مفكرة تعرف هدفها وتسعى إلى تحقيقه ومهما قيل فى حقهم من كلمات لايوجد اية كلمة توفيهم حقهم، فللمعلم قيمة سامية عظيمة ودور هام في المجتمع ؛ إذ يجد المتعلم في معلمه طوق النجاة ، والمخرج الوحيد من ظلام الجهل وقلة المعرفة إلى نور العلم والتنور .

وصرح "وكيل أول الوزارة " بأن المعلم يعتبر هو الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية، فالمعلم هو المسئول الأول عن حمل رسالة العلم على عاتقه، حتى يغذي بها عقول البشر جميعاً، وهو الذي يقوم بتربية الأجيال تربية صحيحة حتى ينهضوا بمجتمعهم ويكونوا قدوة حسنة لغيرهم.

كما أكد أن ديوان مديرية التربية والتعليم يعمل على قدم وساق على تقدم ورقى العملية التعليمية والنهوض بها والإهتمام بكل القائمين على العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب.