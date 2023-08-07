جامعة الوادى الجديد تُطلق دورة إعداد المعلم الجامعى (صور)

افتتح الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، نائبا عن رئيس الجامعة والدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023، للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته نيابة عن رئيس الجامعة، إن أهمية إقامة هذه الدورات، تتمثل في إكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال، وأكد أهمية الإعداد الجيد للمحاضرات والاهتمام بتطوير الذات.

وأضاف عبداللطيف أن المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة، هي التدريس والبحث العلمي وهو ما يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم، مؤكدا ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية وإجادة اللغات الاجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح والبعثات والمشروعات البحثية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نجوى أحمد واعر، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، أن هذه الدورة تأتى في إطار دورات إعداد المعلم الجامعي التى تنظمها كلية التربية بقاعة كلية الطب بإشراف الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، وبمشاركة عدد من السادة المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

وأضافت أن هذه الدورة تستمر خلال الفترة من السادس من أغسطس وحتى العاشر من أغسطس 2023 وتضم ثلاث مجموعات، ويتضمن التدريب عدة محاضرات منها:

- البحث العلمى بين الواقع والمامول.

- الأنشطة الطلابية والمشاركة الفاعلة.

- الجامعة والمجتمع.

- الاتجاهات الحديثة فى التدريس.

- التعلم بالمشاعر .

- التدريس المصغر .

- فلسفة اعداد المعلم الجامعي .

- الاتجاهات الحديثة فى التعليم العالى.

- الاختبار الجيد - جدوى المواصفات.

- احترام الملكية الفكرية.

- مهارات التدريس ومهارات الاتصال واقتصاد المعرفة وأخلاقيات مهنة التدريس والصحة النفسية والإرشاد النفسي للطالب الجامعي.