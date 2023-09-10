الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلال الدوي: الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر في كلمته بقمة العشرين

الكاتب الصحفي بلال
الكاتب الصحفي بلال الدوي

حلل الكاتب الصحفي بلال الدوي، حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" العالم كله دلوقتي بينادي بمطالب مصر اللي نادت بها من سنوات سابقة في القضايا والأزمات العالمية".

وأضاف، أن الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر من أجل أن تتحرك مجموعة العشرين وكبري اقتصاديات العالم وخاصة في ملف التغير المناخي والأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية هي التي تطالب الدول الكبرى بتنفيذ تعهداتها في مؤتمرات قمة المناخ السابقة كوب 27 في شرم الشيخ ، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين المنعقدة في الهند عبرت عن ثقل الدولة المصرية، فضلاً عن أنها عبرت عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب والأفارقة ومصالح مصر الاستراتيجية.

قمة العشرين الحياة اليوم لبنى عسل فضائية الحياة بلال الدوي الرئيس السيسي

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