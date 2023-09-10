"الرئاسة" تكشف كواليس لقاءات الرئيس السيسى على هامش قمة العشرين

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاءات الثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة العشرين، كانت متنوعة وعديدة، حيث التقى مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مطول، ولقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لقاءات الرئيس السيسي ارتكزت على ثوابت سياسات مصر الخارجية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لقاءات الرئيس السيسي ارتكزت على ثوابت سياسات مصر الخارجية، والتعاون من أجل البناء.

ولفت إلى أن علاقة مصر مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية، وهناك تعاون واسع مع ألمانيا وفرنسا، وأن مشروعات النقل وبناء القدرة الصناعية من أولويات التعاون.

ونوّه إلى أن مصر كان لها طرح قوي أن الأولوية في أزمة الغذاء، لمعالجة آثار الأزمة الغذائية من خلال آليات أن الأمن الغذائي العالمي لا يجب أن تمسه الصراعات، والطرح تضمن شقًا آنيًا وفوريًا، والآخر مستقبلي.