الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الرئاسة" تكشف كواليس لقاءات الرئيس السيسى على هامش قمة العشرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاءات الثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة العشرين، كانت متنوعة وعديدة، حيث التقى مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مطول، ولقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لقاءات الرئيس السيسي ارتكزت على ثوابت سياسات مصر الخارجية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لقاءات الرئيس السيسي ارتكزت على ثوابت سياسات مصر الخارجية، والتعاون من أجل البناء.

ولفت إلى أن علاقة مصر مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية، وهناك تعاون واسع مع ألمانيا وفرنسا، وأن مشروعات النقل وبناء القدرة الصناعية من أولويات التعاون.

ونوّه إلى أن مصر كان لها طرح قوي أن الأولوية في أزمة الغذاء، لمعالجة آثار الأزمة الغذائية من خلال آليات أن الأمن الغذائي العالمي لا يجب أن تمسه الصراعات، والطرح تضمن شقًا آنيًا وفوريًا، والآخر مستقبلي. 

السيسي قمة العشرين الرئيس الفرنسي الرئيس التركى سياسات مصر الخارجية

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