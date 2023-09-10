الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

"الأوقاف السورى": الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطى

د. سلامة داود
د. سلامة داود

أعلن الدكتور محمد عبد الستار السيد، وزير الأوقاف السوري، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لها أيادٍ بيضاء على الدنيا كلها في نشر قيم التسامح ومبادئ الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم.

وأوضح وزير الأوقاف السوري خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر والوفد المرافق له، ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة، أن أنظار المسلمين في العالم ترنو إلى  جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة طلابه من جميع أنحاء العالم.

كما أوضح أن جده تعلم في الأزهر، ووالده أيضا تعلم في جامعة الأزهر، لافتًا إلى أنه كانت هناك علاقة وطيدة تربط جده ووالده بالشيخ محمد متولي الشعراوي يرحمه الله.

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وبين وزير الأوقاف أن الهدف من زيارة جامعة الأزهر اليوم ولقاء فضيلة رئيس الجامعة هو بحث آفاق التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة بلاد الشام للعلوم العربية والشرعية من خلال الاستعانة بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل الذي يعد صخرة صماء تتحطم عليها كل دعاوى التطرف الفكري، خاصة وأن الأفكار المتطرفة المنحرفة لا تموت وهي تختفي وتعود.

ورحب الدكتور سلامة داود، بوزير الأوقاف السوري والوفد المرافق له في رحاب جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تعد من أكبر وأقدم الجامعات على مستوى العالم؛ حيث تضم عدد  90 كلية منتشرة من أسوان إلى الإسكندرية، إضافة إلى 18 معهدًا تشمل تخصصات عديدة تلبي حاجة المجتمع من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة.

وأكد أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يولي الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم عناية خاصة؛ كونهم سيصبحون بعد تخرجهم رسل سلام للعالم أجمع، يحملون منهج الوسطية والاعتدال ويقومون على نشره في جميع أنحاء العالم، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

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