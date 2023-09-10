تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

كلّف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بالإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والمتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على النحو الذي يليق بأهمية الاستحقاق الدستوري.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا اليوم

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.