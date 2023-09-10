الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة،

كلّف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بالإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والمتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على النحو الذي يليق بأهمية الاستحقاق الدستوري.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا اليوم 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية عاجل القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

12 مصابًا في حادثيِّ سير بالقاهرة الجديدة وأسيوط

مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وكيل "صحة مطروح" يتابع إنطلاق حملة حقك تنظمي ويوجه بتكثيف الندوات التثقيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل