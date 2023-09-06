الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شردى يعلق على قبول "الوطنية للانتخابات" جميع طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

علق الإعلامي محمد شردي، على قبول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع طلبات المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "الناس قالت محدش هيعمل حاجة لكن حدث العكس".

وقال شردي، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اليوم اجتماعًا برئاسة المستشار وليد حمزة؛ لاستكمال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن المجلس ناقش الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات.

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية.

شردي محمد شردي الانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الحياة الحياة اليوم

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