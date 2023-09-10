هل تغير صواريخ أتاكامس الأمريكية مجرى الحرب فى أوكرانيا؟

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد حزمة دعم عسكري أمريكية جديدة قد تغير مجرى الحرب لصالح أوكرانيا.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكامس".

صواريخ أتاكامس الأمريكية يمكنها ضرب أهداف بعيدة المنال

وأشار التقرير إلى أن مدى تلك الصواريخ يصل إلى 300 كيلو متر، ما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف بعيدة المنال.

حيث يمكن لصواريخ أتاكامس الأمريكية استهداف شبه جزيرة القرم، فيما يشير البعض لتبعات هذا القرار الذي قد يدفع موسكو للرد بقوة إذا استخدمت أوكرانيا تلك الصواريخ لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وكان قد أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 268 ألفًا و140 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.