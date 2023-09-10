وكيل "صحة مطروح" يتابع إنطلاق حملة حقك تنظمي ويوجه بتكثيف الندوات التثقيفية

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أعمال انطلاق حملة "حقك تنظمى"، صباح اليوم الأحد، بمشاركة رجال الدين والدكتور السيد مصيلحى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وذلك بمركز رعاية الامومة والطفولة بمطروح .

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تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة فإن قطاع السكان وتنظيم الأسرة وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أطلق حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وبمشاركة الجهات المعنية تحت شعار "حقك تنظمي".

انطلاق حملة حقك تنظمى بالمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة

وتستمر الحملة لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الأحد 10-9-2023 وحتى الخميس 14-9-2023 وذلك بمشاركة جميع المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة في إدارات (النجيلة - مطروح - الضبعة - العلمين - الحمام) .

تقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن حملة “حقك تنظمى” تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال أخصائيين بعد توقيع الكشف الطبى ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان فى العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، موضحا أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الإستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

وناشد وكيل صحة مطروح جميع أهالى مطروح بالمشاركة فى هذه الحملة وتوجيه السيدات إلى أماكن تقديم الخدمة للاستفادة منها، مشيرا إلى جاهزية العيادات المتنقلة للوصول إلى الأماكن النائية وتوفير الخدمة مجانا لجميع أهالى المحافظة.