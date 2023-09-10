الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا ، لمتابعة ٱخر المستجدات حول تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ببورسعيد في نسختها الثانية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات  الخضراء والذكية، وذلك بعد انتهاء أعمال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة في الأول من سبتمبر الماضي بديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظة بورسعيد تقدمت بمشروعات قومية هامة تم تنفيذها على أرض الواقع

وفي بداية اللقاء،  أشاد محافظ بورسعيد بكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة،  على الجهود المتواصلة والمثمرة في متابعة تنفيذ المبادرة، مؤكدا أن  المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء و الذكية، تأتي تنفيذا لرؤية مصر 2030 و تحقيقا للتنمية المستدامة، والذي يعد خطوة غير مسبوقة للدولة المصرية، معربا عن فخره بما حققته محافظة بورسعيد خلال المرحلة الأولى من المبادرة والتي تقدمت خلالها محافظة بورسعيد بمشروعات قومية هامة تم تنفيذها على أرض الواقع،  وجاءت بالتوازي مع تطلعات الدولة المصرية من تنمية وتعمير.

كما أعرب " الغضبان" عن فخره لاختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة والذي تم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة، كما أعرب عن فخره بالمراكز التي حصدتها المشروعات المتقدمة للمبادرة خلال المرحلة الأولى، مؤكدا حرصه على المشاركة البناءة في المبادرة للسنة الثانية على التوالي من خلال مشروعات تطبق على أرض الواقع وتعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

القيادة السياسية حرصت على مشاركة الشعب والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في المبادرة

وأشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على مشاركة الشعب والشباب و مؤسسات المجتمع المدني في هذه المبادرة، نظرا لكونها تمس حياة كل إنسان،  و تؤكد على مباديء الانتماء للوطن.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من  نيفين صبري  مسئول منصة المبادرة في بورسعيد،  حول الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا بعد انتهاء أعمال تقديم المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، وكذا الجهود المثمرة لكافة الجهات المشاركة في التقديم للمبادرة،  فضلا عن معايير التقييم للمشروعات المقدمة، متطرقة للحديث عن المراحل التي شهدتها المبادرة في بورسعيد وجلسات الدعم الفني،  بالإضافة إلى الأعمال التنسيقية التي تمت بعد انتهاء موعد التقديم للمبادرة يوم 1 سبتمبر الماضي، والإجراءات المتبعة في التقييم النهائي.

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
IMG-20230910-WA0074
IMG-20230910-WA0074
IMG-20230910-WA0070
IMG-20230910-WA0070
تنفيذا التنمية المستدامة أولويات رؤية مصر 2030 محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضان محافظ بورسعيد

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