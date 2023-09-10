اعترافات موظف بسرقة 400 ألف جنيه من شركة الدقي: "خفت من السجن"

استمعت النيابة العامة بالجيزة، الأحد، إلى أقوال عامل سرق مبلغ مالي من شركة في منطقة الدقي، والذي اعترف بارتكاب جريمته.

اعترافات موظف سرق 400 ألف جنيه بالدقي

تبين أن المتهم موظف في شركة سرق مبلغ 400 ألف جنيه من الشركة التي يعمل بها في الدقي، موضحًا أنه مر بـ ضائقة مالية بسبب إدانته بمبلغ مالي وطلب الدائن منه المال فلم يجد حيلة في تجميع المبلغ سوى بالسرقة، لكن خشي من المساءلة القانونية عقب اكتشاف السرقة فألقاها في القمامة.

تفاصيل قسم الدقي

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها في الدقي، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإجراء التحريات تبين للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية عامل عثر على النقود، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بوزارة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، ومواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تاجر للمواد البترولية بمركز النوبارية لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة.