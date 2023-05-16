اعترافات عامل خردة متهم بقتل شاب لسرقة تروسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

حصلت "الدستور" على اعترافات عامل خردة متهم بقتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

أقر المتهم "هاني. ع" خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة تفصيلاً وإجرائه محاكاة تمثيلية لما اقترفه من إثم جنائي.

وجاء بإقراره أنه على إثر ما يمر به من ضائقة مالية لتركه عمله اختمرت في ذهنه فكرة سرقة التروسيكل حوزة المجني عليه؛ فقابله وقرر سرقته وانهال عليه طعناً بسكين.

وأوضح أنه وضعه بجوال وتخلص من جثته وأدوات وآثار جريمته بتلك المنطقة الصحراوية- المعثور بها على الجثمان -والأدوات واتجه صوب المتهم "علاء. ص" وباع إليه تلك الدراجة مقابل مبلغ مالي 7 آلاف جنيه.

كانت قد أحالت النيابة العامة عامل خردة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.