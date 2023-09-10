هشام يكن يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

تقدم هشام يكن منذ قليل بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية.

ووصل يكن، لمقر نادي الزمالك، بميت عقبة، وسلم أوراق ترشحه للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والتي يترأسها الدكتور عماد البناني.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات جديدة لنادي الزمالك، يوم 20 من أكتوبر الجاري، سيتم خلالها اختيار مجلس إدارة جديد من جانب الجمعية العمومية، وسيشرف على تلك الانتخابات، وزارة الشباب والرياضة.

قرار يكن

وأعلن يكن في وقت سابق بأنه لن يخوض انتخابات الزمالك قبل أن يتراجع عن الأمر بسبب انسحاب أيمن يونس من المشهد الانتخابي، حيث كان ترشح يونس أحد الأسباب الرئيسية في قرار يكن بعدم الدخول ضده على مقعد العضوية.

وقدم هشام يكن أوراق ترشحه على مقعد العضوية فوق السن.

لجنة الترشح

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس بتقدم تسعة مرشحين.

وتقدم أمس السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبدالعال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ومن المنتظر تواجد حسين لبيب وقائمته اليوم في النادي والتقدم بأوراق ترشحهم بشكل رسمي معًا في رسالة واضحة لوجودهم في قائمة واحدة والتدعيم.