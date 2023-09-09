السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يعزى الشعب المغربى فى ضحايا الزلزال المدمر

نادى الزمالك
نادى الزمالك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانا لتعزية الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر.

وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، سائلين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الله المتوفين برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وعبر النادي عن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المغرب.

اللجنة المكلفة بإدارة تادي الزمالك بيان رسمي ضحايا زلزال المغرب زلزال المغرب زلزال

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