الزمالك يعزى الشعب المغربى فى ضحايا الزلزال المدمر

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانا لتعزية الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر.

وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، سائلين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الله المتوفين برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وعبر النادي عن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المغرب.