الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر طلب الزمالك من محمود حمادة قبل غلق باب الميركاتو

حمادة
حمادة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن بعض الوسطاء تواصلوا مع محمود حمادة لاعب فريق فاركو في الساعات الماضية وطلبوا منه عدم التوقيع لأي ناد والانتظار ليناير لحين حل أزمة القيد.

اللاعب تلقى عدة عروض في الفترة الماضية وكان قريب من الرحيل.

أوسوريو مدرب الزمالك متمسك لأبعد مدى بصفقة محمود حمادة ويراه الخيار الأمثل لتدعيم خط الوسط ومقتنع به جدا ومتمسك بضمه في يناير.

ويعتبر محمود حمادة أحد العناصر الأساسية للمنتخب الوطني مع البرتغالي روي فيتوريا والذي يعتبره من الأوراق الرابحة له.

ويواجه الزمالك مشكلة في الوقت الحالي بسبب ظروف إيقاف القيد التي يعاني منها النادي وعدم التمكن من حسم أي صفقة جديدة مما أدى لتأجيل حسم صفقة محمود حمادة.

مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال  المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد ضمن معسكر الإعداد بمصر الجديدة:

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجوانب الخططية، و تنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس  الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية. 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

انتظام شيكابالا

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد ضمن المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة ة.

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية باجهاد عضلي، و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

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