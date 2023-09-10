دار الكتب تفتح باب التقدم للمشاركة فى مؤتمر أدب الطفل

أعلن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، عن فتح باب المشاركة في مؤتمره السنوي الثامن حول: "شعر الأطفال" يومي ٢٠- ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقاعة علي مبارك فى مقر الهيئة.

وتتضمن محاور المؤتمر التالي:

1- السمات الأدبية لشعر الأطفال بين الأصالة والمعاصرة

2- الشعر والمراحل العمرية للأطفال

3- شعر الأطفال والهوية الثقافية

4- شعر الأطفال بين الفصحى والعامية

5- القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال

6- مستقبل شعر الأطفال فى عصر التكنولوجيا الرقمية

7- شعر الأطفال في مرآة النقد

وتُرسل ملخصات البحوث وأوراق العمل والسيرة الذاتية، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن يرغب في المشاركة من أعضاء هيئات التدريس والخبراء والأدباء عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وهو: [email protected] في موعد غايته 25/9/2023، والأعمال المقبول مشاركتها وفقًا لمدى اتصالها المباشر بأحد محاور المؤتمر في صورتها النهائية قبل 1/11/2023؛ مع الالتزام بالمواصفات التقنية لتحرير البحوث وأوراق العمل، وهي:

١) عدد كلمات الملخص من ٥٠٠ – ١٠٠٠ كلمة.

٢) تحرر الأعمال بخط نوعه (Simplified Arabic) وببنط (١٤) للمتن، و(١٦) للعناوين الفرعية.

٣) المراجعة اللغوية للأعمال المشاركة مسئولية الباحث.

٤) عدد صفحات البحث الكامل لا تتجاوز (٣٠) صفحة مقاس A4

دار الكتب تشارك في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة

وفي سياق آخر؛ تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا، وتم افتتاح المعرض الأربعاء الماضي، بحضور المستشار هانى عبدالجابر، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى القضاة بالمنيا، ويستمر حتى ١٦ سبتمبر الجاري، وذلك في مقر نادي قضاة المنيا في شارع التجارة بكورنيش النيل.

وتشارك دار الكتب والوثائق بعشرات العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كل الإصدارات.

ومن أبرز الإصدارات المشاركة في المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثًا عن مركز تحقيق التراث، "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزءين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرض حالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.