الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"أصول الدين" بطنطا تعقد مؤتمرها "جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية"

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لكلية أصول الدين بطنطا والذي يعقد بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: «جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.. التحديات والآمال».

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤتمر يستهدف رصد وتقويم جهود المؤسسات الإسلامية في معالجتها للقضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر، من خلال الوقوف على التحديات والعقبات والسعي نحو مواجهتها، من خلال وضع احصائيات دقيقة لعدد من القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع.

وأضاف عياد دراسة منجزات المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية، وقراءة للمشاريع الفكرية لعلماء المسلمين المعاصرين في مناقشة قضايا العصر، وبحث مدى إمكانية إفادة المؤسسات الإسلامية المعاصرة من جهود المؤسسات الإسلامية قديمًا، والتعرف على الأدوات والمناهج التي تستخدمها المؤسسات الإسلامية في أداء أدوارها من حيث مناسبتها وتقييمها وسبل تطويرها.

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وأضاف د. أحمد أبو شنب عميد كلية أصول الدين بطنطا، أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور، 

الأول: واقع القضايا الفكرية والاجتماعية في المجتمع.. رصد وإحصاء

 المحور الثاني: منجز المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية. 

 المحور الثالث: قراءة للمشاريع الفكرية لعلماء مسلمين معاصرين ناقشوا قضايا الواقع الفكرية والاجتماعية.

 المحور الرابع: المؤسسات الإسلامية المعاصرة والإفادة من التجارب التراثية، ومن الآخر المعاصر؛ في التصدي للمشكلات الفكرية والاجتماعية.

 المحور الخامس: تحديات ومعوقات.

 المحور السادس أدوات ومناهج المؤسسات الإسلامية.. التقييم وسبلُ التطوير، موضحًا أن المؤتمر يناقش عددًا من البحوث المهمة التي تتناول محاور المؤتمر.

جهود المؤسسات الإسلامية كلية أصول الدين بطنطا مجمع البحوث الإسلامية معالجة القضايا الفكرية

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