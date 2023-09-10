تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 496 شاحنة، و96 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 173 شاحنة 35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 323 شاحنة و34 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم الأحد، مغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة "أمل"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين "سينا" و"بريدج"، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانئها.

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح

ويستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، لاستقبال عدد 21 رحلة طيران سياحية دولية أوروبية، على متنها 7 آلاف سائح، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم على عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين بالمطار، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول اليوم، عن أن الرحلات الوافدة لمطار مرسي علم الدولي تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من دولة إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من سويسرا، ورحلتان داخليتان.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، 141 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.