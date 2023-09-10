الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس مالك محل ملابس استولى على 4.3 مليون جنيه بالغربية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الأموال العامة بمحافظة الغربية حبس مالك محل ملابس لقيامه بالاستيلاء على 4.3 مليون جنيه، من أحد المواطنين "محامٍ"، بزعم توظيفها مقابل أرباح، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، من محامٍ، مقيم بمحافظة الغربية، بتضرره من مالك محل ملابس "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له في تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما، وعدم التزامه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح، وتمكن المذكور من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه من المجني عليه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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