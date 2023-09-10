الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حل مشكلة الصرف الصحى ومياه الشرب بقرى جنوب دسوق بكفرالشيخ

مشاكل الصرف الصحي
مشاكل الصرف الصحي بدسوق

أكد وليد فلفل، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى جنوب دسوق بمحافظة كفرالشيخ، استمرار العمل على حل مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بقرى جنوب دسوق، إذ تم إصلاح هبوط بخط الطرد الرئيسى لمحطة خفض المنسوب بقرية منية جناج التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة دياي، كما تم حل مشكلة تسريب المياه من أسفل البيوت بشارع الدمرداش بقرية كفر العرب وتم حل المشكلة من خلال  تغيير مواسير قطر ٢ بوصة بطول ٣٠ مترًا بالمشاركة المجتمعية من الأهالي.

 

  • تطهير خطوط الصرف الصحي بقرية محلة أبوعلي

وأضاف نائب رئيس مركز دسوق، أنه أيضًا يتم حاليًا استمرار أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بقرية محلة أبوعلى، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى، مدير المنطقة، وفريق العمل المعاون بالصرف الصحى بحضور رئيس القرية عبدالفتاح النخلاوى، فريق العمل المعاون له، ورئيس قسم البيئة رمضان الشريف.

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إزالة 11 حالة تعد وحملات للنظافة وزراعة الأشجار في كفر الشيخ

  • حملات نظافة ومتابعة المرافق الحيوية في دسوق

فيما أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق،  متابعته على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى، واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة.

وتابع  أيضًا أنه يتم رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفرالعرب، حيث تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

قرية محلة دياي دسوق كفر الشيخ مشاكل مياه الشرب مشاكل الصرف الصحي

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