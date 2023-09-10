الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند، فيما ظهر مستشار ألمانيا مرتديا عصابة على إحدى عينيه نتيجة تعرضه لحادث منذ أيام.

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لقاء الرئيس السيسى والمستشار الألمانى بقمة العشرين
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ماذا حدث لعين المستشار الألمانى؟

وبشأن العصابة التي ظهر بها المستشار الألماني منذ أيام في فعاليات ولقاءات رسمية، كشفت صحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية في تقرير لها عن سر العصابة التي يضعها المستشار فوق إحدى عينيه، مشيرة إلى أن  المستشار الألمانى أولاف شولتس سقط أثناء ممارسته الركض منذ أسبوع قرب بوتسدام بالقرب من العاصمة برلين.

وسبق وشارك المستشار شولتز على موقع التواصل الاجتماعي X صورة مرحة لنفسه وهو يرتدي العصابة على عينيه، وقال «شكرًا على التمنيات الطيبة».

 وعقب تعرضه للإصابة الشديدة الأسبوع الماضي ألغى الزعيم الألماني البالغ من العمر 65 عاما، عدة مواعيد كانت مقررة له في منطقة هيسن بوسط البلاد، التي تجري انتخابات الولاية في 8 أكتوبر، لكنه عاد واستأنف نشاطه بعد عدة أيام خاصة مع طول فترة التعافي جراء الإصابات التي لحقت بأنفه وعينه اليمنى.

كما كشف رئيس لجنة البوندستاج للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث، تفاصيل إصابة شولتس مشيرا إلى أنه تعرض لحادث أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال.

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اهتمام أولاف شولتس بالرياضة

وتولى شولتس رئاسة ألمانيا منذ ديسمبر 2021، حيث شغل سابقًا منصب وزير المالية والعمل في البلاد، وكذلك رئيس بلدية هامبورغ، وفي ملف تعريفي على الموقع الإلكتروني لحزبه، ذكر شولتس أنه كان يكره الرياضة خلال أيام دراسته ولكنه بفضل  زوجته بريتا إرنست أصبح مهتما بالرياضة.

 وقال: "اليوم أمارس رياضة الركض بقدر ما أستطيع"، وشدد على التزامه بإيجاد الوقت للركض أو التجديف أو المشي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى الاستمتاع بركوب الدراجات.

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