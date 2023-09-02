أولاف شولتس يتعرض لكدمات في الوجه ويغيب عن أعماله غدًا

تعرض المستشار الألماني أولاف شولتس، لكدمات في الوجه، أثناء ممارسته الرياضة اليوم السبت، مما أدى إلى تعطل وإلغاء المناسبات والمواعيد المسجلة على جدول أعمال، غدا الأحد.

وصرح رئيس لجنة البوندستاج للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث، بأن شولتس تعرض لحادث أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال.

ووفقا لما نقلته صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن روث، قالت الصحيفة: "كان المستشار سيقوم بزيارة مدينة هيرينجن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي بالسكان المحليين".

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت، بأن شولتس سقط أثناء الركض وأصيب بكدمات في وجهه ولم يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل".

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إلى أنه يعتزم العودة إلى ممارسة عمله يوم الإثنين المقبل.

أولاف شولتس: الطاقة الذرية أصبحت "حصانًا خاسرًا" فى ألمانيا

وفي وقت سابق من اليوم، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اقتراحا من شريك صغير في الائتلاف الحاكم، بأن البلاد يجب أن تبقى خيار استخدام محطات الطاقة النووية المغلقة مفتوحًا، معلنًا أن الطاقة الذرية أصبحت "حصانا خاسرا" في ألمانيا.