رجل أوروبا المريض.. البيروقراطية تعيق النمو الاقتصادي في ألمانيا

صحيفة تليجراف

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن ألمانيا معرضة لخطر أن تصبح رجل أوروبا المريض مرة أخرى بسبب البيروقراطية وتعثر النمو.

وأوضحت الصحيفة أن البيروقراطية هي أسلوب حياة في ألمانيا، وبالنسبة لدولة تفتخر بالكفاءة والتنظيم، فإن إنجاز الأمور أمر صعب بشكل مدهش، حيث يقضي الألمان ساعات في ملء النماذج للحصول على إذن لكل شيء، بدءًا من الحصول على جواز سفر وحتى قيادة الآلات على طول الطريق السريع، ومعظم ذلك يجب أن يتم شخصيًا.

يقول أحد المسؤولين التنفيذيين الأستراليين الذي انتقل مؤخرًا إلى ميونيخ: "إنهم يحبون الدليل الورقي، هناك مقولة رائجة هي أن معظم الألمان لديهم مخزون ضخم من الورق وغرف مليئة بالمجلدات في منازلهم".

أراء الخبراء

يقول أولريش هوبر، المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية البريطانية، أن البيروقراطية أصبحت أيضًا عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي، ونحن بحاجة إلى الكثير من التصاريح لأشياء كثيرة، وهذا بالطبع يعيق الشركات، وسرعان ما تحولت سمعة ألمانيا فيما يتعلق بالهندسة المتقدمة والالتزام بالمواعيد إلى أسطورة، وتعكس هذه الصور المصغرة للحياة الألمانية شعورًا أعمق بالضيق في أكبر اقتصاد في أوروبا.

يقول هوبر، من المتوقع أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينكمش هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، وإن الجمع بين انكماش الاقتصاد وارتفاع التضخم يمثل كابوسًا للحكومة الألمانية.

ويقول هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بيرينبيرج، الذي استخدم مصطلح "الرجل المريض" لوصف ألمانيا في أواخر التسعينيات، إن البيروقراطية هي المسؤولة جزئيًا عن مشاكل ألمانيا الحالية.

ويضيف: "في ألمانيا، نادرا ما يكون نقص الأموال هو الذي يعيق الاستثمار، ولكن الجهد البيروقراطي الذي يتطلبه الحصول على جميع الموافقات، وهذا هو عادة ما يعطل العديد من المشاريع الكبرى في ألمانيا، بما في ذلك البنية التحتية."