الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل المغربى يوجه بتسريع وتيرة البحث والإنقاذ وعمليات إجلاء الجرحى

العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس

وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتسريع وتيرة البحث والإنقاذ وعمليات إجلاء الجرحى، حسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال 

وفي وقت سابق، أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ وعدة إجراءات أخرى.

جاءت تلك التعليمات إثر ترؤس العاهل المغربي جلسة ﻋﻣل ﺧُﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم.

وأﻋطﻰ الملك محمد السادس ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛل أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ.

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