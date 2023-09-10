الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 3 قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات والطيور بالمجان فى الغربية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة، مدير المديرية، 3 قوافل بيطرية، وذلك بالتعاون المديرية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا.

يأتي ذلك بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من قبل ديوان عام المديرية (إدارات الرعاية والعلاج، التلقيح الإصطناعي والتناسليات)، وبعض أطباء إدارتي السنطة وكفرالزيات البيطريتين.

كشف بالمجان وفحص تناسلي للحيوانات 

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لبدء فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "
وخلال هذه القوافل تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع، وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى تلقيح سلالات ذات إنتاجية عالية مع التوعية والإرشاد للمربين بأهمية التحصينات، والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشي لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وأضاف وكيل المديرية أنه تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريعها بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، علاوة على ترقيم وتسجيل المواشى التى ترددت بالقوافل الثلاثة وكذا تم سحب عينات الدم منها وقوفا على مدى إصابة أى من الحيوانات المترددة بمرض البروسيلا من عدمه، وإجراء بعض العمليات الجراحية، وبلغ إجمالي ما تم علاجه بالقوافل 917 حيوانا من مختلف الأنواع و7495 طائرا.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ أعمال القوافل البيطرية علي مستوى مراكز المحافظة الثمانية لتشمل قافلة بكل مركز شهريا بجانب بدأ فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمراكز، قطور، بسيون، كفرالزيات، والمحلة الكبرى.

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