الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهود كبيرة لإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة بالمغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أفاد مراسل العربية، اليوم الأحد، بأن أعمال الإنقاذ استمرت طوال الليل بمناطق الزلزال في المغرب، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة المعزولة.

وأضاف مراسل العربية، أن التقديرات تشير إلى أن المئات لا يزالون في عداد المفقودين في مناطق الزلزال.

 

ضحايا زلزال المغرب

وارتفعت حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المملكة حدادًا وطنيا مدته 3 أيّام.

وقالت وزارة الداخليّة في بيان إلى حدود العاشرة مساءً، بلغ عدد الوفيات الذي خلّفته الهزة الأرضية 2012 شخصًا.

وكان قد أفادت بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع "1293 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و452 بإقليم تارودانت (وسط)، و191 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و15 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

مراسل العربية المغرب الضحايا اتفاع آثار زلزال المغرب

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