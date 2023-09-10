بينها بدء التقدم لورشة مسرح الطفل بالإسكندرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يذخر اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الحادية عشرة صباحا، تعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، مع الجلستين الأخيرتين الخامسة والسادسة من الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة من سن 12 إلى 16 سنة.

صمم الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين عرضًا جديدًا مبتكرًا لتقديم الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة في ستة أجزاء لتقديمها في بيت السناري بالقاهرة.

ــ بدء التقدم لورشة مسرح الطفل بالإسكندرية

ويبدأ البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فى تلقى طلبات التقدم للمشاركة فى ورشة مسرح الطفل .

كمت تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت، فى تلقي طلبات التقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من ورشة مسرح الطفل المجانية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى 17 سبتمبر الجاري بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء.

ويقول المخرج محمد مرسي، مدير الفرقة، إن التقديم مفتوح للأطفال من سن 6 إلى 14 سنة، وتتم المقابلات الشخصية ابتداء من يوم الأربعاء 20 سبتمبر وفق الجدول الذي سيتم إعلانه يوم الإثنين 18 سبتمبر على صفحتي مسرح ليسية الحرية ومسرح بيرم التونسي، تتضمن المقابلة الشخصية تحضير الطفل لأغنية أو مشهد مسرحي.

يأتى ذلك في إطار خطة البيت فى نشر الثقافة المسرحية بين الأطفال، وتبني الموهوبين من الأطفال، وصقل هذه المواهب وتدريبها بشكل متميز، وتتم تدريبات الورشة على يد أساتذة متخصصين في التمثيل والتدريب الصوتي والأداء الحركي، وذلك لمدة 6 أشهر.

ــ فعاليات مكتبة مصر العامة

وفي الرابعة عصرا، تستضيف مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، أمسية ثقافية لمناقشة روايتي "رجال من ورق وعروس من الحلوي"، للكاتبة هند الأشعل. ورواية "مرآة السيد مو"، للكاتبة نهي شوقي حسين.

ويناقش الروايتين الناقد أحمد مدحت سليم، وتقام الندوة بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، والصادر عنها الروايتين.

ــ أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية

وفي الخامسة مساء، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، ندوة بعنوان "الموسيقى من ترانيم المعابد الى التكنو هاوس".

يشارك فى اللقاء: دكتورة رشا طموم- دكتور أحمد مصطفي ــ دكتور مروان فوزي، كما يقدم المطرب الشاب محمود عزت، والعازف آسر أدهم عدد من الفقرات تمثل مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية والموسيقية.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، منتدى ثقافة وابداع، والذي يقام بعنوان "شباب المترجمين فى الجامعات المصرية". يستضيف المنتدى د. أحمد القاضى، د. دينا رمضان، و د. مرسى عواد.