الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة سمر نور تناقش وتوقع روايتها "تماثيل الجان" .. الليلة

غلاف رواية تماثيل
غلاف رواية تماثيل الجان

الكاتبة سمر نور تناقش وتوقع روايتها "تماثيل الجان". حيث تحل "نور"، في ضيافة أمسية جديدة، من أمسيات نادي أدب آفاق اشتراكية، بمقره الكائن بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، في السابعة من مساء اليوم الأحد.

 

 ويتناول رواية “تماثيل الجان”، للكاتبة سمر نور، كل من: الناقدة المترجمة دكتورة عفاف عبد المعطي، الناقد الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، الكاتبة نهي محمودو وتدير الأمسية الشاعرة بهيجة حسين.

 

 وكانت الكاتبة الكاتبة سمر نور٬ قد حصلت على جائزة ساويرس في القصة القصيرة فرع كبار الكتاب دورة عام 2017، عن مجموعتها القصصية "في بيت مصاص دماء" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب عام 2016. في مسيرتها الإبداعية ثلاث مجموعات قصصية هي: بريق لا يحتمل٬ معراج٬ في بيت مصاص دماء.

 

وروايتين هما: “محلك سر”، والصادرة عن دار النسيم٬ ورواية “الست” عن دار العين. وتعد روايتها “تماثيل الجان”، والصادرة عن دار المحروسة للنشر، هي العمل السردي الروائي الثالث في مسيرتها الروائية.

 

شاركت “سمر نور”، بقصة "حفلة بينوكيو" في كتاب مختارات قصصية٬ والذي صدر بمناسبة ذكرى نجيب محفوظ عام 2012 بمشاركة مائة كاتب مصري، وسبق لها نشر قصة "أحزان فرح"، في الكتاب الفضى الصادر عن نادى القصة بمناسبة حصول نفس القصة على جائزة نجيب محفوظ عام 1999.

 

وعن الرواية يقول الناقد دكتور يسري عبدالله: " تتماس الروائية سمر نور مع عوالم من القص التراثي الشهير "ألف ليلة وليلة"، وبعضًا من حكايات الجدّات، وتجدل بينها وبين الحكايات الشعبية المتناثرة، وتسحب ذلك كلّه إلى فضاء روايتها. وتصبح حكايات "دنيا والجني" و"سامية والجني" صدى لعشرات الحكايات التي أنتجتها القريحة الشعبية.

 

لكنّ الكاتبة تأخذ الرواية هنا إلى فضاء مغاير، تمارس فيه لعبًا مع الأسطورة وليس في فضائها، فتنتج نصًّا له سماته وملامحه الجمالية التي تخصه، فضاء سردي تشكيلي/ بصري أيضًا، حيث لوحات الفنان المصري الشهير عبد الهادي الجزار (عاشق من الجن وغيرها)، واختمار ما يُروى عن سامية التي يراها كل من يتقدم لخطبتها قبيحة بأكثر من اللازم، أو ما يرويه عمر والجني العاشق عن "دنيا" الغائبة، والمحركة للسرد في الآن نفسه.

الكاتبة سمر نور توقع وتناقش روايتها تماثيل الجان نادي أدب آفاق اشتراكية الناقد دكتور صلاح السروي رواية محلك سر ألف ليلة وليلة

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