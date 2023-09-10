تضامنا مع المتضررين من الزلزال.. السفارة الفرنسية فى الرباط تنكس أعلامها بجميع ممثلياتها فى المغرب

أعلنت السفارة الفرنسية لدى المغرب، تنكيس أعلامها ثلاثة أيام بجميع ممثلياتها في المملكة المغربية، تضامنا مع الشعب المغربي والمتضررين من زلزال إقليم الحوز العنيف الذي بلغ مداه مدن أغادير ومراكش وغيرها، وخلف حتى اللحظة 1305 قتيلا على الأقل.

وقالت السفارة الفرنسية في منشور لها عبر منصة "إكس": "إنه بعد أن قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد زلزال الحوز، ستقوم جميع الممثليات الفرنسية بالمغرب بتنكيس أعلامها خلال هذه الفترة، تضامنا مع الشعب المغربي وجميع المتضررين من هذا الزلزال. لقد أثرت المأساة".

صندوق فرنسي لدعم أعمال الإغاثة لضحايا الزلزال

على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق من مساء السبت، أنه بطلب من الوزيرة كاترين كولونا، تم تفعيل صندوق العمل الخارجي للسلطات المحلية من أجل دعم أعمال التضامن التي سيتم نشرها بالاتفاق مع السلطات المغربية لصالح السكان المتضررين من الزلزال. .

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ونوهت عنه عبر منصة "إكس"، أن العديد من السلطات المحلية اتصلت بالفعل بالوزارة لتقديم مساعدة تبلغ حوالي مليوني يورو.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، أبلغت العديد من الشركات الفرنسية وزارة أوروبا والشؤون الخارجية عن عزمها المساهمة ماليا أو عينيا في الدعم الذي ستقدمه فرنسا لضحايا الزلزال، وذلك بالاتفاق مع السلطات المغربية".

وكانت الخارجية الفرنسية أكدت في وقت سابق السبت، تضامن فرنسا الكامل مع السلطات والشعب المغربي في هذه المحنة، معلنة أن سفارة فرنسا في المغرب ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس قاما بتشكيل خلية لإدارة الأزمات وخصصت أرقام في المغرب للرد على اي استفسارمن قبل الرعايا الفرنسيين أو طلب مساعدة.

كما بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة دعم وتضامن إلى ملك المغرب محمد السادس، مؤكدا فيها استعداد فرنسا الكامل لتقديم المساعدة في عمليات الانقاذ الجارية جراء الزلزال المدمر الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات، عددا من مدن المغرب ليل الجمعة/ السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

ووفق اخر بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، فإن حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن، بلغت 1305 وفاة، و1832 إصابة، من بينها 1220 إصابات خطيرة، وفق تقديرات أولية،.

ويعد هذا الزلزال هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

السفارة الفرنسية فى الرباط تنكس أعلامها