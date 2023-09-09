السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأعنف منذ 120 سنة.. تفاصيل جديدة عن زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف الكاتب الصحفي المغربي، محمد بوخصاص، تفاصيل زلزال المغرب المدمر، الذي ضرب بلاده بقوة 7.2  درجة على مقياس ريختر.

زلزال المغرب الأعنف منذ 120 سنة

وقال بوخصاص  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه الزلزال الأعنف على الإطلاق منذ أكثر من قرن و20 سنة،  أعنف من زلزال 2004 الذي ضرب الساحل الشمالي.

 

 تفاصيل زلزال المغرب

وأوضح أن نطاقه تجاوز 500 كيلومتر في الرباط، وفي عدد من المدن، وأن المواطنين اضطروا للخروج إلى الشوارع خوفًا من الزلزال،  الذي خلف 1037 وفاة و1200 حالة إصابة حتى الآن، بينها 700 إصابة خطيرة وحرجة، وفقا لوزارة الصحة المغربية.

وأشار إلى أن بؤرة الزلزال كانت في النواحي القروية، وأغلب الوفيات تركزت في الأقاليم المجاورة لمركز الزلزال،  أما في المدن في مراكش والدار البيضاء وأكادير، بنياتها التحتية ساعدت على عدم حصول إصابات كبيرة، لكن انهارت مباني قديمة عريقة في مراكيش، أما المباني الحديثة لم تنهار.

ونوه بأن عمليات إنقاذ الضحايا مستمر منذ ليل أمس في المناطق المتضررة، وفقًا لتوجيه ملك المغرب، الذي وجه بتقديم كافة الإمكانيات اللوجيستية والطبية، لإجلاء الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

انهيار أجزاء أثرية جراء زلزال المغرب المدمر 

وأكد أنه لم تكن هناك تنبؤات بحدوث الزلزال، لكن المعهد القومي للجيوفيزياء، أصدر تقريرًا في أقل من ساعة من وقت حدوث الزلزال حدد بؤرته ودرجة شدته. 

وختم بأن هناك انهيارا جزئيا لبعض الأسوار داخل مدينة مراكش وهي مدينة عتيقة الأكثر جذبا للسياح، وأن بعض المساجد في أكادير تضررت بشكل كبير، لكن لم تنهر بشكل كلي.

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