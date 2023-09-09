السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد في ظل استمرار الموجة الحارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر موجات الطقس الحارة من الظواهر الشائعة في الصيف، حيث تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان السوائل من الجسم، حيث يعد الجفاف الشديد من المشكلات الصحية الشائعة خلال هذه الفترة والتي تشهد موجة شديدة من ارتفاع درجة حرارة المناخ.

يعاني الكثيرون من التأثيرات الضارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، وللتعرف على إصابتك بالجفاف الشديد، هناك عدة علامات يمكن أن تشير إلى إصابتك بهذا المرض، حيث  يعتبر الوقاية والتدخل المبكر أمرًا حيويًا لمنع حدوث المضاعفات الخطيرة المرتبطة به، وفقًا لما ذكره موقع " hindustantimes".

الجفاف يهدد العالم.. ما هي الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ؟

العلامات التي تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد:

العطش الشديد: قد يشعر الشخص المصاب بالجفاف الشديد بعطش شديد ومفرط، فقد يشعر بشهية شديدة لشرب الماء ويجد صعوبة في الرضا عن هذا العطش.

الجفاف الفموي والعيني: تعتبر الجفاف في الفم والعينين علامتين واضحتين للاستنفاذ الحاد للسوائل في الجسم، وقد يشعر الشخص بأن لديه حاجة ملحّة للترطيب ورطوبة الفم والعينين بشكل مستمر.

الخمول والإرهاق: يعتبر الشعور بالتعب والإرهاق علامة عامة على الجفاف الشديد، فقد تنخفض طاقة الجسم بسبب فقد السوائل، ويصبح الشخص مرهقًا وغير قادر على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

الدوخة والصداع: يمكن أن يكون الجفاف الشديد مصاحبًا للدوخة والصداع المستمر، وهذا ينتج عن تأثير انخفاض كمية الماء في الدم وتركيز الصوديوم في الجسم.

حالة الطقس اليوم السبت 9-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

انخفاض إدراك السوائل: يمكن أن يتعرض الشخص المصاب بالجفاف الشديد لعدم القدرة على إدراك درجة العطش أو قدرة الجسم على تحمل الحرارة بشكل صحيح، حيث يعد ذلك مؤشرًا قويًا على وجود حالة جفاف شديدة.

وأوضح الخبراء، أن الجفاف الشديد يعد حالة طارئة وتتطلب رعاية طبية فورية، فإذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات، فمن الضروري تناول كميات كافية من السوائل والماء، والبقاء في مكان بارد وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف، حيث يجب عليك أيضًا استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت مع مرور الوقت خاصة هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا ملحوظًا بدرجات الحرارة.

الجفاف الشديد موجة الطقس الحار الطقس الحار استمرار موجة الطقس الحار الصيف الجفاف حرارة المناخ

مواد متعلقة

تقرير أمريكى: الجفاف فى أوروبا يهدد طريق التجارة النهرية الرئيسية

كيف يؤثر الحر الشديد على صحة الأطفال وكيفية حمايتهم؟

الأكثر قراءة

"تعذيب حتى الموت"...أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

جلسة جديدة لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب المستشار القانونى للأهلى

تعرف على أسماء الطلاب المقبولين بمدارس ستيم 2024

محمد صلاح يدعم ضحايا زلزال المغرب (صورة)

تشييع جثمان فتاة ماتت قبل زفافها بيوم فى قرية العجميين بالفيوم

حكاية كل ميركاتو.. لماذا يتعثر الأهلى فى صفقة المهاجم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب