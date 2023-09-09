علامات تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد في ظل استمرار الموجة الحارة

تعتبر موجات الطقس الحارة من الظواهر الشائعة في الصيف، حيث تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان السوائل من الجسم، حيث يعد الجفاف الشديد من المشكلات الصحية الشائعة خلال هذه الفترة والتي تشهد موجة شديدة من ارتفاع درجة حرارة المناخ.

يعاني الكثيرون من التأثيرات الضارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، وللتعرف على إصابتك بالجفاف الشديد، هناك عدة علامات يمكن أن تشير إلى إصابتك بهذا المرض، حيث يعتبر الوقاية والتدخل المبكر أمرًا حيويًا لمنع حدوث المضاعفات الخطيرة المرتبطة به، وفقًا لما ذكره موقع " hindustantimes".

العلامات التي تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد:

العطش الشديد: قد يشعر الشخص المصاب بالجفاف الشديد بعطش شديد ومفرط، فقد يشعر بشهية شديدة لشرب الماء ويجد صعوبة في الرضا عن هذا العطش.

الجفاف الفموي والعيني: تعتبر الجفاف في الفم والعينين علامتين واضحتين للاستنفاذ الحاد للسوائل في الجسم، وقد يشعر الشخص بأن لديه حاجة ملحّة للترطيب ورطوبة الفم والعينين بشكل مستمر.

الخمول والإرهاق: يعتبر الشعور بالتعب والإرهاق علامة عامة على الجفاف الشديد، فقد تنخفض طاقة الجسم بسبب فقد السوائل، ويصبح الشخص مرهقًا وغير قادر على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

الدوخة والصداع: يمكن أن يكون الجفاف الشديد مصاحبًا للدوخة والصداع المستمر، وهذا ينتج عن تأثير انخفاض كمية الماء في الدم وتركيز الصوديوم في الجسم.

انخفاض إدراك السوائل: يمكن أن يتعرض الشخص المصاب بالجفاف الشديد لعدم القدرة على إدراك درجة العطش أو قدرة الجسم على تحمل الحرارة بشكل صحيح، حيث يعد ذلك مؤشرًا قويًا على وجود حالة جفاف شديدة.

وأوضح الخبراء، أن الجفاف الشديد يعد حالة طارئة وتتطلب رعاية طبية فورية، فإذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات، فمن الضروري تناول كميات كافية من السوائل والماء، والبقاء في مكان بارد وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف، حيث يجب عليك أيضًا استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت مع مرور الوقت خاصة هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا ملحوظًا بدرجات الحرارة.