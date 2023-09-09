كيف استعادت وزارة الثقافة الوجه الحضاري لمحافظة شمال سيناء؟

بعد إعلان القضاء على الإرهاب..

شهدت محافظة شمال سيناء حضوراً مكثفاً على مستوى الفعاليات الثقافية والفنية لقطاعات وزارة الثقافة المصرية؛ وهو ما برز في افتتاح وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة الماضية.

"سنصل بالخدمات الثقافية إلى جميع أرجاء شمال سيناء تنفيذًا لمستهدفات الدولة بتحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة".. بهذه الكلمات عبرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عن خطة الوزارة وقطاعاتها الثقافية للمحافظة بعد أن تعرضت المحافظة للعديد من الأحداث الإرهابية من قّبل الجماعات المتطرفة لفترات كبيرة وهو ما أثر على تراجع الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة بعد إعلان الدولة المصرية القضاء على الإرهاب.

في السطور التالية نستعرض أبرز أنشطة الوزارة فى شمال سيناء:

في مستهل زيارتها لشمال سيناء في عيدها القومي .. وزيرة الثقافة توجه بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة

البداية كانت فى السادس والعشرين من شهر إبريل الماضي عندما أستهلت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني زيارتها لمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن فعاليات المشاركة باحتفالات أعياد تحرير سيناء برفقة عدد من الوزراء؛ كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد زيارتها لشمال سيناء في عيدها القومي، حيث وجهت بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة لقرية شهداء الروضة، وتزويد مكتبات المدارس بإصدارات الوزارة.

وقامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية بقرية شهداء الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء؛ حيث وجهت وزيرة الثقافة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها.

لقاء بين وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء لإعادة تأهيل المواقع الثقافية بالمحافظة

فى السابع من سبتمبر الجاري توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء حيث بحثت مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة؛ أبرزها إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للفنون التشكيلية

وخلال اليومين الماضيين، افتتحا الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرضًا للفنون التشكيلية، نتاج عمل الورشة الصيفية المتخصصة لكافة الفئات العمرية، ثم شهدا الاحتفالية الفنية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، والتي قدمت عددًا من الرقصات التي تُعبر عن التراث البورسعيدي.

وضمن زيارتها لمحافظة شمال سيناء، افتتحت وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرضًا للحرف التراثية السيناوية.

وتفقدت وزيرة الثقافة عددًا من الورش الفنية الإبداعية، التى تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذًا لخطة التنمية الثقافية بالمحافظة، وذلك بالمدرسة الثانوية الصناعية بالشيخ زويد.

واختتمت الجولة بحضورهما الصالون الثقافي المُقام تحت عنوان "القضايا السكانية وجودة حياة الإنسان".