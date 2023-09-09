السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديوان الملكى المغربى: تعليمات بالتكفل الفورى بكل الأشخاص دون مأوى جراء الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أصدر الديوان الملكي المغربي، تعليمات بالتكفل الفوري بكل الأشخاص دون مأوى جراء الزلزال المدمر وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

1037 وفاة و1204 إصابات جرّاء زلزال المغرب

كما أعلن المغرب عن الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال الذي راح ضحيته 1037 وفاة و1204 إصابات، بالإضافة إلى خسائر مادية وأثرية كبيرة.

وتعرض المغرب لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر حيث ضرب بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترًا وأسفر عن دمار كبير في عدة مناطق، وشعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.

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