البحوث الفلكية: هناك زلازل فى العالم يوميًا ولا نتوقع وجودها

علق الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، على زلزال المغرب الذي تخلف عنه عدد كبير من الضحايا في عدة مدن مغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "يوميًا في زلازل في العالم كله ومنقدرش نتوقع وجود زلزال من عدمه، ومفيش علاقة بين التغيرات المناخية أو ارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي".

وأضاف أن الوضع الذي شهدته دولة المغرب هو نشاط متوقع حدوثه لأن الفترة الحالية أو المنطقة يحدث بها نشاط زلزالي متتالٍ على فترات متوسطة على مدار 50 سنة.

وأشار إلى أن زلزال سنة 1960 ووقتها كانت الإمكانيات ضعيفة ووصل عدد ضحاياه تقريبًا لـ12 ألفًا.

وأوضح أن منطقة «مراكش» التي شهدت الزلزال طبيعة المساكن الموجودة بها تتكون من طابقين أو 3 طوابق، مبانٍ قديمة نسبيًا مبنية من الطوب الرملي أو اللبني.