السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير "القاهرة للدراسات": مصر تستطيع أن تكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب

الحبوب
الحبوب

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في  قمة العشرين G20، قائلًا: "إن وجود مصر ضمن هذا التكتل الاقتصادي السياسي الذي يعتبر من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم".

أهمية مجموعة العشرين 

وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، أن مجموعة العشرين تضم ثلثي سكان العالم، و85% من الناتج المحلي الإجمالي تقوم بإنتاجه الدول الأعضاء في هذه المجموعة، و75% من حجم التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن 80% من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي الموجود على مستوى العالم الذي أدى إلى تغير المناخ بسبب هذه المجموعة، مؤكدًا أن تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل هذه المجموعة وحديثه حول المزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر وأعضاء هذه المجموعة بحيث تكون مصر مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية، فإن هذا التصريح لم يأتِ سدى أو لم يأتِ دون أرضية، حيث تمتلك الدولة المصرية إمكانيات تتمثل في الصوامع ووحدات التخزين في الموانئ المصرية.

مجموعة العشرين دول مجموعة العشرين الرئيس السيسي مشاركة مصر التجارة العالمية

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