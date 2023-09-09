السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كبير على اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

اليوم الصحي المجاني
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية، إقبالا كبيرا على اليوم الصحي المجاني للمهندسين وأسرهم في التخصصات الطبية المختلفة بالتعاون مع مستشفى إيليت تحت رعاية الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

اليوم الصحي يتم تكراره باستمرار 

وتفقد الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة اليوم الصحي واستمع للمهندسين وآرائهم حول الخدمات الصحية المقدمة المجانية والاقتراحات في الفترة القادمة، وأضاف أن اليوم الصحي من أكثر الفعاليات التي يفضلها المهندسين لذلك يتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية.

إقبال المهندسين على اليوم الصحي 

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شهد إقبالا من المهندسين وأسرهم منذ الساعة الثانية ظهرًا وحتى نهاية اليوم بمركز الخدمات فى نادي المهندسين بسابا باشا.


وأضاف أن اليوم الصحى يشمل قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم وكشف أنف وأذن وحنجرة وأيضاً كشف المخ والأعصاب.

الرعاية الصحية توفر خدمات طبية

وأشار إلى أن لجنة  الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء، يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.

 

ونظم نادي المهندسين بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، يوما صحيا مجانيا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة لدعم صحة المرأة المصرية لمدة 4 أيام للمهندسين وذويهم بنادي المهندسين بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية.

اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين

اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين
المهندسين بالإسكندرية الرعاية الصحية بالاسكندرية أنف و أذن و حنجرة المخ و الأعصاب

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