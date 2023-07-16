نادي المهندسين بالإسكندرية يستضيف حملة "100 يوم صحة" لمدة 4 أيام

يستضيف نادي المهندسين بالإسكندرية تحت رعاية الاستاذ الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم صحي مجاني ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة لدعم صحة المرأة المصرية لمدة 4 أيام للمهندسين وذويهم بنادي المهندسين بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الحملة تشمل

الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، الكشف المبكر عن الامراض المزمنة، الاعتلال الكلوي ، تطعيم ضد كوفيد 19.

وأضاف أن الحملة تبدأ يوم الأحد 16 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو 2023 من الساعة 3 حتى 9 مساءً، مشيرًا إلى أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير الحملات والمبادرات الصحية داخل صرح نادي المهندسين بسابا باشا.

وشهد نادي المهندسين بالإسكندرية أمس الجمعة، إقبالا كبيرا على اليوم الصحى المجانى للمهندسين وأسرهم في التخصصات الطبية المختلفة تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بنقابة المهندسين، إن اليوم شهد اقبال من المهندسين وأسرهم وبلغ عدد المستفيدين من الكشف الطبي المجانى 110 مهندس منذ الساعة الثانية ظهرًا حتى نهاية اليوم بمركز الخدمات فى نادي المهندسين بسابا باشا.

وأضاف أن اليوم الصحى يشمل كشف قلب كشف عظام قياس ضغط الدم قياس نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.