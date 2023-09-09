رفع 150 طن مخلفات وإزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وإزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بالوحدات المحلية لقرى بنى محمد سلطان وتله وطوخ الخيل وحى شمال وغرب ووسط المدينة تمكنوا تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية والأحياء، من تنفيذ حملات نظافة مكثفه بشوارع القرى والأحياء.

وأسفرت الحملة، عن رفع ما يقرب من ١٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع وبصفة مستمرة وشوارع وأورقة حى غرب ووسط وشمال المدينة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية الأولى بقرية بهدال بمساحة ١٦ سهم والثانية بمساحة ١٢ سهم والثالثة بمساحة قيراط و٩ أسهم بقرية صفط الشرقية تمت الإزالة فورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية الأولى بمساحة قيراط حفر أساس بعزبة التل والثانية بمساحة ١٨ سهما ببنى مهدى وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات.

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري مركز المنيا