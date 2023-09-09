السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق: زلزال المغرب الأعنف منذ 100 عام

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف الدكتور صخر النسور، نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق، عن تأثيرات الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، مؤكدًا أنه الأعنف منذ مائة عام الذي تتعرض له المملكة.

وقال "النسور" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن قوة هذا الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، كما أنه ضحل قريب من السطح مما زاد من شدته التدميرية.

"النسور": كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح  كانت شدته التدميرية أكبر

وأشار إلى أنه كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح كانت شدته التدميرية أكبر، والعكس كلما كان عمق البؤرة أعمق شعر به السكان بشكل أبعد.

كما أوضح أن المعايير التي تحكم الخسائر الناجمة عن الزلزال معايير مختلفة، مشيرًا إلى أن وقت حدوث الزلزال مساءً هذا معيار حيث يكون الناس في منازلهم.

وتابع: "إضافة إلى معيار الكثافة السكانية للمنطقة التي تعرضت للزلزال وطبيعة المباني، وسرعة الاستجابة وطرق الوصول للإسعاف والإنقاذ، وكل هذه الأمور مجتمعة تؤدي لأن تكون هناك خسائر مضاعفة أو أقل من ذلك".

زلزال المغرب المغرب زلزال المغرب المدمر القاهرة الإخبارية الدكتور صخر النسور قوة زلزال المغرب

الأكثر قراءة

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

سيدة تمنع خطف طفل في المطرية: "صرخت ولميت الناس.. ووصلته لحضن أمه"

سباق سيارات يتسبب فى وفاة شاب وإصابة زوجين بالفيوم

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

مدرب منتخب المصارعة يكشف تفاصيل هروب سيف شكري: مرتبه 13 ألف جنيه

الأهلي يعين طبيبًا جديدًا للفريق بعد رحيل أبوالعينين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب