نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق: زلزال المغرب الأعنف منذ 100 عام

كشف الدكتور صخر النسور، نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق، عن تأثيرات الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، مؤكدًا أنه الأعنف منذ مائة عام الذي تتعرض له المملكة.

وقال "النسور" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن قوة هذا الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، كما أنه ضحل قريب من السطح مما زاد من شدته التدميرية.

"النسور": كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح كانت شدته التدميرية أكبر

وأشار إلى أنه كلما اقتربت بؤرة الزلزال من السطح كانت شدته التدميرية أكبر، والعكس كلما كان عمق البؤرة أعمق شعر به السكان بشكل أبعد.

كما أوضح أن المعايير التي تحكم الخسائر الناجمة عن الزلزال معايير مختلفة، مشيرًا إلى أن وقت حدوث الزلزال مساءً هذا معيار حيث يكون الناس في منازلهم.

وتابع: "إضافة إلى معيار الكثافة السكانية للمنطقة التي تعرضت للزلزال وطبيعة المباني، وسرعة الاستجابة وطرق الوصول للإسعاف والإنقاذ، وكل هذه الأمور مجتمعة تؤدي لأن تكون هناك خسائر مضاعفة أو أقل من ذلك".