غرفة السياحة تؤكد على الشركات المنظمة للعمرة عدم تسفير المعتمرين بدون "الباركود"

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه يجب على الشركة المنفذة لرحلات العمرة اتباع الآليات والإجراءات المقررة في شأن مراجعة ملفات سفر المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة.

كما أكدت الغرفة في منشور تم تعميه على جميع الشركات بضرورة حصول المعتمرين على الباركود الصادر من البوابة.

أولاً قبل توجيه المعتمرين إلى المطار بوقت كافٍ لافتة أن توجيه المعتمرين إلي موانيء السفر دون وجود باركود مؤكد صادر لهم من خلال البوابة المصرية للعمرة يعد مخالفة طبقاً للقانون رقم ‎72 لسنة ‎2021‏، وكما أقرت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجاري.

كما ألزمت الغرفة، الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم بضرورة اتباع القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة للرحلة والتي جاءت بضوابط العمرة المعتمدة من قبل أحمد عيسى وزير السياحة والأثار.

كما طالبت الغرفة من الشركات باتباع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة، موضحة أنه في حالة ثبوت المخالفة سيعرض الشركات للجزاءات القانونية المقررة في هذا الشأن طبقا لقانون البوابة المصرية للعمرة والتي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.

كما أشارت الغرفة إلى أن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة قد اختص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، موضحة أن ذلك يأتي لمواجهة السماسرة والوسطاء وأية قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين، كما يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم.

وأكدت الغرفة ثقتها في حرص شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة علي الالتزام بضوابط العمرة لهذا الموسم والحفاظ على حقوق ومصالح المعتمرين وسعي كل شركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من المعتمرين.

وناشدت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.